Musas do Onlyƒans que lutarão por título comparam 36 segundos de Bambam no ringue a desempenho na cama “não da para fazer nada”

As musas do Onlyƒans, Kine Chan, 21 anos, e Kerolay Chaves, 22, que em breve protagonizarão um confronto histórico nos ringues, não deixaram passar em branco o recente embate entre Popó e Bambam. O duelo, que aconteceu ontem, sacudiu o mundo do entretenimento esportivo e não passou despercebido pelas atentas observadoras do universo do entretenimento adulto.

Kine Chan, não hesitou em tecer críticas à postura de Bambam, tanto dentro quanto fora do ringue. A musa, conhecida nas redes sociais, não poupou palavras ao comentar sobre a performance do lutador, comparando-a de forma ousada com suas experiências sexuais.

“Vi a luta entre Popó e Bambam, e fiquei bastante desapontada com o desempenho do Bambam. Em apenas 36 segundos, ele já foi nocauteado, o que me faz pensar: isso não dá nem tempo de fazer nada na cama. Sejamos honestos, em 36 segundos, mal dá para começar a se empolgar”, pontuou Kine Chan.

A luta entre ela e Kerolay, ainda não tem a data e a hora da definidos, o certo é que o evento histórico ocorrerá em São Paulo, em 2024. Os fãs e curiosos aguardam ansiosamente por mais detalhes sobre essa inusitada competição, que promete marcar a história das influenciadoras de conteúdo adulto no Brasil.