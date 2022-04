Murilo Huff vai dar convite para todos os fãs assistirem a gravação do seu DVD

Fã clubes cadastrados e oficiais do cantor não precisarão pagar ingresso. “Vai ser um presente meu para vocês”, escreveu Huff

Eu não aguento o carinho de alguns cantores por seus fãs, coisa mais linda, gente. Essa foi a vez do Murilo Huff agradecer todo carinho dos seus fãs. O muso deu ingressos de presente para seus fã clubes oficiais.

O anúncio foi feito pelo Twitter, na conta oficial do cantor. “Todos os meus fã clubes oficializados e cadastrados pela @centraldohuff, que quiserem ir no DVD não vão precisar comprar ingresso! Vai ser um presente meu pra vocês”, escreveu o cantor.

https://twitter.com/murilohuff/status/1512225127810969618?s=20&t=thsfQCe2ijyx-2OSDbkEtQ

Achei fofo demais a valorização que os fãs de artistas, como Murilo, recebem, porque no final são eles que sempre estão do lado do artista, apoiando cada crescimento e cada passo.