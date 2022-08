Murilo Huff lança música com Maiara e Maraisa: “Maiara queria me roubar essa música”

Perdi toda a minha estrutura depois de ouvir o novo lançamento deles. Hoje meu sextou será com ‘Perfeito Pra Ficar Sozinho’. O cantor Murilo Huff lançou hoje, 05, a música ‘Perfeito Pra Ficar Sozinho’, com participação de Maiara e Maraisa. A hit sertanejo arrancou lágrimas do público.

Durante uma live para o lançamento do trabalho de Murilo com Maiara, a cantora contou que queria gravar a canção no projeto ‘Festa das Patroas’, trabalho da dupla com Marília Mendonça: ‘Falei com Marília pra gente gravar essa música e ela disse: “Deixa o repertório do menino em paz”’. E por coincidência Murilo escolher a dupla para gravar com ele a mesma música.