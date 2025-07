Murilo Huff conquista a guarda provisória de Léo, em batalha com Dona Ruth

Genteee, oclima pegou fogo na família de Marília Mendonça! Nesta segunda-feira (30), o cantor Murilo Huff conseguiu na Justiça a guarda provisória do pequeno Léo, de 5 aninhos, filho do casal. A decisão foi tomada no Fórum Cível de Goiânia, e a notícia, dada em primeira mão pelo Goiás Record, caiu como uma bomba no meio sertanejo.

A criança, que vivia com a avó materna, Dona Ruth, desde a trágica morte da cantora em 2021, agora está oficialmente sob os cuidados do pai… pelo menos até o fim do processo! Procurada pela Quem, a assessoria de Murilo se esquivou: “não pode confirmar ou comentar” a decisão por estar sob segredo de Justiça. Mas as redes sociais já viraram palco de uma verdadeira guerra de indiretas!

Tudo começou quando veio à tona que Huff teria pedido guarda total de Léo. Dona Ruth, que até então dividia a criação do neto com o sertanejo, não deixou barato e soltou que o cantor “nunca teria pagado pensão” ao filho.

Murilo não engoliu calado e rebateu com provas: “São tantas mentiras que fica até difícil de responder todas”, disparou ele, jogando na roda o pagamento de um ano de mensalidades escolares!

E não parou por aí: o cantor escancarou os gastos que tem com o filho! Segundo ele, banca R$ 2,6 mil de escola, R$ 1,2 mil de plano de saúde, R$ 2,8 mil de psicóloga, R$ 5 mil de babá e enfermeira, R$ 4 mil para tratamento de diabetes e ainda soma consultas médicas e aula de bateria. Total da fatura? Nada menos que R$ 15 mil mensais!

Embora o motivo real da disputa judicial esteja guardado a sete chaves, as especulações são fortíssimas: o que estaria por trás da briga seria o controle sobre a herança milionária deixada por Marília, estimada em incríveis R$ 500 milhões!

Léo é o único herdeiro natural da cantora e só terá acesso ao dinheiro quando atingir a maioridade. Após a morte de Marília, Murilo chegou a abrir mão da tutela dos bens em um acordo com Dona Ruth. Mas agora, com esse novo capítulo, tudo indica que a história está longe de terminar…

E a pergunta que não quer calar: será que tem mais coisa vindo por aí? Fiquem ligados, porque esse babado promete MUITA emoção!