Murda Beatz aprova novo visual de Anitta

Cantora adequou o corte de Gkay ao ‘short blunt bob’

Não é segredo para mais ninguém que Anitta cortou o cabelo em um after na sua cadsda. Pelas mãos da Gkay, que seguiu as instruções da Girl From Rio, a tesourada comeu sem dó boa parte do cabelo da funkeira que só foi ter noção do fato no dia seguinte. Anitta ainda pode contar com os elogios de Murda Beatz sobre o novo visual, já nós…

O corte jpa tem nome na mídia e promete ganhar o coração da mulherada nos últimos tempos, afinal, Anitta é uma das lançadoras de tendências no mundo todo.

A cantora ainda disse que o cabelo está moderno, prático e que ela amou o novo corte. Ela ainda disse que Murda também aprovou o novo visu: “Ele falou que tinha adorado também. Eu falei pra ele: ‘Ah, você está apaixonado’”, disse Anitta.