Murda só segue uma pessoa no Tik Tok e essa pessoa é a Anitta

Patroa chegou comandando o coraçãozinho do rapper

Se tem um casal mais assediado pela mídia eu desconheço, mas sei que a relação de Anitta e Murda Betz segue intacta. A notícia que tomou conta das redes é a de que o rapper só segue uma pessoa no Tik Tok e essa pessoa é a Anitta.

A patroa chegou chegando no coraçãozinho do loiro e não brinca em serviço na hora de mostrar o seu poder de conquista.

Os dois assumiram o namoro recentemente e a musa até chamou ele para subir no palco do Coachella com ele, protagonizando um beijo na frente do público.