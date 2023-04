Mumuzinho revela que passou mal durante a final do BBB 23: “Abaixou a minha pressão e não estava enxergando mais nada”

O cantor, que está com uma infecção intestinal, mesmo passando mal, se manteve presente em todos os blocos do programa.

Gente, vocês também notaram uma certa diferença no Mumuzinho do primeiro bloco da final do BBB 23 para os outros blocos? Pois é, após muitas especulações, o cantor, que se apresentava ao lado dos também cantores, Iza, Lauana Prado e Carlinhos Brown, explicou que foi porque ele começou a passar mal.

Mumuzinho conta que está com uma infecção intestinal e que após o fim do primeiro bloco do programa, teve uma queda de pressão e precisou ser atendido por profissionais de saúde.

“Foi uma alegria muito grande fazer a final do BBB, porém não estou muito bem de saúde. Semana passada fiquei de quinta a segunda em SP fazendo show, comendo mal na estrada, peguei infecção intestinal, já tinha esse compromisso. Cheguei no projac baleado. Quando acabei de cantar o primeiro bloco, abaixou a minha pressão e não estava enxergando mais nada. Pedi ajuda para a produtora da Lauana Prado, que é enfermeira. Ela me levou para o camarim, levantou as minhas pernas e fui começando a voltar”, relatou o cantor.

Por fim, ele ainda agradeceu o carinho, atenção e cuidado que todos da produção tiveram com ele, em especial o diretor do programa, nosso querido Big Boss, Boninho.

“O Boninho desceu, toda a equipe…Quero agradecer todo o carinho da equipe do BBB e da direção. Eu quis voltar, eles me deixaram à vontade para não voltar. Cantei todos os blocos. Depois tomei soro e deu tudo certo. Não estou bem ainda. Estou com muita dor e cólica“, finalizou.