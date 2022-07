Marx da Bahia venceu: Mulheres foram presas por furtar Nutella e azeite

As mulheres furtaram R$18 mil em mercadorias de um supermercado atacadista

Papai Karl Marx deve estar orgulhoso de vocês meninas, disso vocês podem ter certeza! Mas quero deixar claro meu desapontamento com o mal comportamento diante ao roubo, isso eu não aceito. Um grupo de mulheres roubaram R$18 mil em Nutella e azeite de um supermercado atacadista na Bahia.

O caso aconteceu em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e de acordo com o delegado Ney Brito, elas estavam passando por Conquista e praticando assaltos. Acreditamos que a quadrilha tenha envolvimento em outro furto que ocorreu em outro estabelecimento comercial aqui do município nesta semana também. Seguimos nas investigações”, disse.

As quatro mulheres foram autuadas por furto qualificado e todo material apreendido será devolvido ao proprietário do atacado. Não foi dessa vez, hein?