Mulher vai ao hospital para dar à luz e volta com a mão amputada

A mãe de 24 anos deu entrada no Hospital da Mulher Intermédica de Jacarepaguá e acabou com a mãe e punho amputados

Minha gente, não é fácil ser mulher no Brasil, mas essa deixou o meu grupo de fofoqueiras abismado, como pode uma mãe dar entrada no hospital para dar a luz e acabar sem uma das mãos? O fato aconteceu no Rio de Janeiro e a mulher que estava de 39 semanas acabou precisando de um acesso venoso na mão dela para introduzir a medicação.

Tudo aconteceu de uma forma bem estranha, pois no parto a mulher precisou de uma acesso venoso na mão para que parasse uma hemorragia que ela teve depois do parto. As complicações não param por aí, porque ela ainda disse que estava sentindo muita dor no memmo depois de todo o processo.

A mão da paciente ficou roxa e inchada e o quadro foi se agravando. A jovem goi enviada para outro hospital da mesma rede, em São Gonçalo e depois de três dias após o nascimento do bebê ela recebeu a notícia de que sua mão teria que ser amputada.