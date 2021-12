“Mulher sem luz, vive de tentar acabar com a vida dos outros”, dispara Deolane Bezerra.

Deolane Bezerra e Rainha Matos são as novas protagonistas da maior treta da Farofa da Gkay. A advogada fez stories atacando a blogueira.

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra mandou a braba ao falar do episódio com Rainha Matos.

A treta não vai ter fim! Estão lembrados do episódio de Deolane Bezerra indo tirar satisfação com a blogueira Rainha Matos em plena Farofa da Gkay? Então, como já era de se esperar, bem no estilo Deolane de ser, ela resolveu falar nos stories…

Deolane mandou a direta. Foto: Reprodução

A advogada se mostrou irritada. Foto: Reprodução

A advogada reclamou que os haters estão atacando-a pelo ocorrido envolvendo a Rainha Matos na última noite de festa da Gkay em que ela foi tirar satisfação com a blogueira.

No aeroporto Deolane fez uma série de stories falando sobre o assunto e como vocês podem esperar, ela não economizou nos comentários: “Mulher sem luz, escura, vive de tentar acabar com a vida dos outros. A minha não tá?”

Mulher sem luz, disse ela. Foto: Reprodução.

Ela postou o recado em seu Instagram. Foto: Reprodução.

Deolane ainda declarou que muitos amigos agradeceram pela sua postura e que ela conseguiu lavar a alma deles…

A influenciadora fez estas declarações a partir do momento que começou a receber críticas sobre sua atitude na festa de Gkay, seguidores alegaram que lá não seria o local mais apropriado…

Será que esta treta termina? Quem ganha o round? Quem será o próximo ou a próxima da lista de Deolane? E Rainha Matos, vai colecionar mais este desafeto em meio há tantos que conhecemos?

Aguardem as cenas dos próximos capítulos…