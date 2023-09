Mulher rói o cabo de segurança para furtar iPhone em loja

Os funcionários do local disseram que o alarme tocou, mas eles acharam que foi um disparo acidental e desligaram o sistema.

Meu deus do céu, gente! Parece que uma mulher usou os próprios dentes para roer um cabo de segurança que prendia um celular modelo iPhone 14 Plus ao balcão de uma loja na China e furtar o aparelho. O caso aconteceu em Fuzhou, na província de Fujian, no dia 8 de agosto, segundo as informações do jornal South China Morning Post.

Uma câmera de segurança do estabelecimento flagrou toda a ação da mulher, que conseguiu levar o aparelho na bolsa sem que ninguém percebesse. O alarme de segurança chegou disparar quando o cabo foi rompido, mas os funcionários da loja pensaram que era um alarme falso e desativaram o sistema.

Pelas imagens da câmera, é possível ver que ela tento retirar o cabo de segurança com as mãos, e depois de ver que o celular está preso, ela começa a roer o cabo com os dentes na tentativa de cortá-lo. A mulher foi detida cerca de 30 minutos depois do furto, assim que um funcionário viu que o cabo estava cortado e acionar a polícia.

Em depoimento para as autoridades locais, a mulher disse que havia perdido seu celular e que entrou na loja com o objetivo de comprar um novo. Porém, ela desistiu ao ver os preços, e movida pelo desespero, decidiu furtar o eletrônico.