Mulher que mora com Yuri diz que Victor Meyniel ameaçou acabar com sua vida

De acordo com o Jornal O Globo, Karina revelou detalhes sobre o episódio que aconteceu dentro do seu apartamento

Karina, que mora com o agressor de Victor Meyniel, Yuri, contou detalhes sobre o episódio que aconteceu na noite das agressões. A estudante que divide apartamento com Yuri revelou que o ator disse que acabaria com a vida dela e chegou a ameaçá-la. Em depoimento ela conta que ele chegou a entrar no seu quarto sem bater.

“Eu vou foder com a sua vida! Sua vida nunca mais será a mesma… Você não sabe quem sou!”, relatou ela sobre Victor, que não queria ir embora do apartamento. Ela ainda diz que o ator entrou no seu quarto sem bater na porta pelo menos três vezes, a importunando e chamando de esquisita.

“Você pediu para o Yuri me tirar daqui?”, disse ela que Victor perguntou. A médica ainda conta que Yuri interveio na discussão e ainda revelou que o ator ficava forçando a porta para voltar para o apartamento.