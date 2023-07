Mulher que denunciou Felipe Prior descreve estupro e laudo diz que ela teve a vagina lacerada

A vítima do caso deu um depoimento intenso para o ‘Fantástico’, da Globo, e o laudo médico disse que ela teve sua vagina lacerada no caso

Contei para vocês que Prior foi acusado de estupro e que a coisa não ficou nada boa para o lado do ex-BBB. Acontece que a vítima deu uma entrevista exclusiva para o Fantástico e contou detalhes sobre o ocorrido, contando que seu intuito é estimular que outras mulheres denunciem casos como o seu e que tenham “coragem para se posicionar”.

“Ele é muito mais forte que eu, então, não tinha como sair dessa situação. Eu achava que ia conseguir apagar isso da minha vida e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas isso não aconteceu”, descreveu a mulher.

Ela ainda conta que reforçou que não queria ter relações com ele: “Quantas vezes eu preciso falar ‘não’ para a pessoa entender que ela está me machucando? Que ela está me violentando?”, denunciou.

Gabriel Perline teve acesso ao laudo médico da vítima e nele conta que a juíza, Eliana Cassales, não deu peso somente ao prontuário médico, mas também ao inquérito policial pela troca de mensagens entre os dois.

No prontuário diz que a vítima sofreu laceração de grau 1 no pequeno lábio vaginal. A médica Rosyane Moura também prestou depoimento e disse que o corte não era de grau complexo e que o ferimento em si não cofigura se houve ou não estupro.