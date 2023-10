Mulher que alega ser filha de Leonardo nega pensão: “Saber a verdade”

Dyane Akacio negou que tenha interesse no dinheiro do cantor e revelou que apenas quer saber da verdade diante de sua história, disse nas redes sociais

Depois do bafafá diante da paternidade de Leonardo diante de Dyane Akacio, ela usou suas redes sociais para colocar a boca no trombone e revelar que seu intuito não é o dinheiro do cantor, ou seja, a pensão, apenas saber a verdade diante de sua história de vida. Ela ainda detalha que continua bloqueada das redes do cantor, mas descobriu que não foi ele que o fez.

“Não tenho [certeza]. Estamos em busca da verdade”, disse ela. Então, ao ser questionada se está interessada em uma pensão dele, ela negou. “Jamais [iria pedir pensão]. Meu intuito é unicamente saber a verdade. Respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer”, afirmou.

“Apesar de ter sido bloqueada, perguntei para uma pessoa próxima dele que me confirmou que não foi o cantor que fez isso. Acredito que Deus não erra em absolutamente nada. Estou onde eu deveria estar. Tudo tem o seu tempo. Agradeço a Deus todos os dias por ter vindo para família que tenho hoje. Me sinto privilegiada por Deus ter escolhido eles para a minha vida e por ter a oportunidade de ser criada por pessoas tão maravilhosas, de caráter intocáveis. Admiro demais a força dos meus pais”, afirmou.