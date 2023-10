Mulher Pepita sobre causa LGBTQIA+ na Câmara: “Cadê as divas de vocês?”

A cantora usou seu Twitter para colocar a boca no trombone e questionar as personalidades seguidas por um grande número de pessoas

Pepita usou o seu Twitter para colocar a boca no trombone e cobrar personalidades famosas que falem algo sobre a causa gay que está sendo discutida na Câmara. Vale ressaltar que o Projeto de Lei tem a ideia de proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo. Pepita ainda chama a atenção dizendo que tem muitos artistas ganhando fama dentro da comunidade.

“Eai, cadê as “DIVAS” de vocês, Cade as pessoas que vocês consomem, ficam horas em fila pra assistir um show se posicionando? Cadê as pessoas CIS que sobem no trio da parada em Junho, ganham rios de dinheiro da prefeitura e de marcas se posicionando? ACORDA COMUNIDADE!!!”, escreveu.

Ela ainda completou a publicação: “Tantos artistas CIS se promovendo em cima da comunidade e na hora em que mais precisamos NINGUÉM coloca a cara. Contratantes de paradas que deixam de contratar um artista da comunidade pra dar palco pra essas pessoas… ESSA É A HORA DE SABER QM E QUEM! ACORDEEEEEM”, finalizou.