Mulher morre afogada após cair dentro de piscina com o carro no Guarujá

Segundo a Polícia Militar, a equipe de resgate já encontrou a mulher sem vida; o carro ficou com as rodas para cima na piscina.

Genteeee! O que foi isso que aconteceu ontem no Garujá, no litoral paulista? Eu tô completamente sem reação, porque parece que foi cena de filme. Na tarde desta sexta-feira (8), uma mulher de 22 anos morreu afogada após o carro cair na piscina de uma casa no Guarujá.



Segundo a Polícia Militar, a equipe de resgate foi acionada por volta das 13h10, na Avenida do Bosque, no Balneário Praia do Pernambuco. Ao chegar ao local, os socorristas já teriam encontrado a vítima morta. Outras duas mulheres também estariam no veículo, mas conseguiram se salvar. Imagens que circulam em redes sociais mostram que o carro ficou com as rodas para cima depois de cair na piscina. Ainda não há informações sobre a causa do acidente. O caso foi apresentado na Delegacia Sede do Guarujá.