Mulher Jaca detona Mc Créu: “Se as mulheres Frutas abrem a boca não vai dar certo”

Dayane foi até os stories disse que o mc se faz de santo

Essas frutas estão mais ácidas do que tudo e prontas para atacar e mostrar o seu lado da história. Depois do bafafá de Mc Créu com Moranguinho na Fazenda, a Mulher Jaca decidiu colocar a boca no trombone nos stories do Instagram, dizendo que o mc se faz de bom moço, mas não é assim. Dayane ainda contou que ele está devendo uma quantia em dinheiro a ela.

“Tá vendo aí essa treta de Moranguinho e Créu, gente se as mulheres frutas abrem a boca, não vai dar certo. Hashtag tadinho do Créu, todas as mulheres saíram porque têm mau caráter, porque ele é um santo”, declarou.

A musa ainda disse que o Créu está devendo um dinheiro a ela. “Até hoje ele me deve e o que é R$1.500,00, gente?”, questionou.