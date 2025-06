Mulher empurra idoso de escada de propósito e simula tentativa de socorro

Gente, estou aqui me arrumando para pegar um vôo para passar uma breve temporada no Nordeste e aproveitar as festas de São João que estão rolando por lá, eis que uma das minhas fofoqueiras me manda um vídeo que me deixou completamente horrorizada com o que eu acabei de ver.

Parece que um vídeo acabou viralizando nas redes sociais nesses últimos dias, acontece que uma câmera de segurança de uma empresa no centro de Campo Grande, capital do MS, registrou o exato momento em que Tainara Gonçalves Machado empurrou um idoso escada abaixo durante um assalto.

No registro, o idoso — que trabalhava na empresa invadida — aparece deixando uma das salas do prédio. Assim que ele se aproxima da escada, ele é brutalmente empurrado pela jovem e cai degraus abaixo. Em seguida, a mulher simula uma tentativa de socorro. O episódio aconteceu em 2 de fevereiro deste ano, mas, o caso só repercutiu recentemente na web.

Segundo informações, o trio invadiu o local onde o idoso trabalhava. A ação criminosa foi interrompida quando um motorista de aplicativo ouviu os gritos vindos do interior do prédio e alertou a polícia.