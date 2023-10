Mulher é presa por não pagar motel em Minas Gerais

A mulher tentou entrar em contato com diversos familiares e ainda tentou pegar dinheiro emprestado, mas não ter sucesso e acabou presa

Meu Deus, que isso? Eu falo para vocês que o melhor do Brasil é o brasileiro, mas essa aqui foi as minhas manas de Belo Horizonte que me contaram detalhes de uma mulher que foi presa por não pagar a conta do motel. O caso aconteceu em Ipatinga, no Vale do Aço, no domingo (22), e ela chegou a tentar pedir um empréstimo, mas não obteve sucesso.

A polícia foi acionada e ela passou a noite no local com um homem que foi embora antes que ela acordasse. Ele ainda chegou a contar na portaria que sua parceira autorizou sua saída.

O valor da conta era de R$170 e ela ainda tentou passar o valor no cartão de crédito, mas não obteve sucesso e acabou tendo que pedir dinheiro emprestado, que também não resultou em nada. A mulher foi presa em flagrante.