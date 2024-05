Mulher é presa no Paraná por suspeita de jogar ácido em jovem

Meu Deus, onde esse mundo vai parar? Uma mulher foi presa por suspeita de jogar ácido em um jovem no Paraná. Isabelly Aparecida Ferreira, de 23 anos, foi presa e encaminhada para a delegacia onde confirmou o fato.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima está internada em estado grave no Hospital Universitário (HU) de Londrina. Conforme Boletim de Ocorrência (B.O.) da PM, obtido pelo G1, a abordagem da suspeita ocorreu por volta das 5h desta sexta, no pátio de um hotel. O nome dela não foi divulgado.

O caso teria sido motivado por ciúmes do marido. O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.