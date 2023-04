Mulher é presa como suspeita de deixar bomba falsa em loja da família de Romeu Zema

Caixa com a bomba falsa estava acompanhada de uma carta endereçado ao governador do estado de Minas Gerais e foi entregue em uma das lojas na cidade de Araxá

Jesus amado! Joguem sal grosso na porta da loja da família de Romeu Zema, porque a coisa está feia. Uma mulher foi presa por se tornar suspeita de deixar uma bomba falsa na loja da família do governador do estado de Minas Gerais. A tal bomba estava endereçada ao governador que se encontrava em Brasília no momento em que tudo aconteceu na loja de Araxá.

De acordo com o G1, a caixa foi inspecionada e a área foi isolada. Os militares fizeram a descoberta que se tratava de um relógio que simulava uma bomba, ou seja, tudo falso.

“Além da postura incomum da mulher que deixou o pacote e se retirou rapidamente da loja, a caixa estava emitindo um som suspeito”, afirmou o Executivo, em nota.

O governo de Minas afirmou que “tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização” da mulher e que as ações preventivas de segurança serão reforçadas.