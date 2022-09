Mulher é presa após chamar funcionária de restaurante no Rio de “macaquinha”

‘Mãe Joana’ foi palco de injúria racial e prisão em flagrante

Essa coluna não aceita qualquer tipo de racismo e aqui os racistas não passarão. Uma mulher foi presa no último domingo (18), após chamar a funcionária de um bar/restaurante em Botafogo de “macaquinha”. As funcionárias contam que estavam na pausa para o jantar quando a mulher disparou os comentários racistas. Lizandra Souza, de 27 anos, contou que a mulher achou um absurdo elas estarem comendo enquanto ela estava com fome. Oi?

“Tinha que ser sapatão”, disparou Camila Berta, de 32 anos. As funcionárias não aceitaram o comentário e questionaram o comportamento da mulher. O caso fica ainda pior quando uma das funcionárias chega a oferecer comida japonesa para Camila, enquanto ela aguardava.

“Nesse momento, uma outra funcionária chegou ali e apontou que ela (Camila) tinha colocado a mão na minha comida e que não ia comer. Foi aí que ela disse ‘a macaquinha me deu’. Nunca tinha sofrido algo assim. Me senti muito mal, não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu espero que ela pague”, disse a funcionária do ‘Mãe Joana’.

Logo após o episódio, um coro de racista é puxado por parte dos presentes no estabelecimento. “A minha mãe é preta, sua filha da p. Vem na porrada, sua filha da p“, responde Camila.

Os funcionários contam que a mulher já tenha chegado ao estabelecimento alterada.