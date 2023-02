Mulher de Arlindo Cruz diz que está desgastada por cuidar dele

A mesma cuida do cantor desde que ele sofreu um AVC, em 2017.

É gente, temos que concordar que cuidar de uma pessoa debilitada não é nada fácil, porém, fazer esse desabafo desse e dias depois assumir o relacionamento com empresário André Caetano, com certeza não foi a melhor escolha a ser feita pela porta-bandeira Babi Cruz.

Em entrevista ao “Brito Podcast”, a esposa do cantor falou sobre o desgaste emocional e físico que teve, ao ter que se dedicar inteiramente aos cuidados do marido.

“Fui regulamentadora, cabeleireira, cozinheira, médica… Fiz tudo que pude. Eu e Arlindo sempre dividimos tudo. A vida vai cicatrizando, mas existe uma dor, uma mutilação”, revelou.

Babi também afirmou que ficou muito sobrecarregada com as decisões que teve que tomar, após o ACV (acidente vascular cerebral) que o marido sofreu em 2017.

“Eu gostaria de ter vivido mais coisas com o Arlindo. Todo mundo me deixou para decidir as coisas sozinha, mas cada um em casa sempre teve seu papel. Minha faculdade se completou administrando minha família, você aprende e se multiplica”, afirmou a porta-bandeira.

Ela ainda conta que se candidatou a deputada estadual no Rio de Janeiro pelo Podemos, no ano passado, na intenção de ajudar aqueles que passam pelo mesmo sofrimento que ela e Arlindo estão passando, mas que não possuem uma situação financeira favorável.

“Quantos Arlindos morrem por dia por não terem isso? Pensava que iria sair dessa e ajudar geral. Eu tentei, eu me doei, me permiti. Continuei cuidando da minha família da melhor forma possível”, revelou.

Por fim, a mesma confessa ter esperado o apoio e o conforto dos conhecidos, mas que foi abandonada por aqueles que se diziam amigos.

“Às vezes você está num blackout e precisa de uma voz, uma palavra, um abraço, o que deixou de existir. Perdemos amigos que não eram amigos, mas também ganhamos muitos. Cada um dá o que tem. Se você se coloca no lugar do outro, independentemente de um laço de amizade, é bom”, finalizou Babi.