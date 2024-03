Mulher de Arlindo Cruz desabafa: “Faz 7 anos que conversei com Arlindo pela última vez”

Babi Cruz usou suas redes sociais para desabafar sobre a realidade do seu marido, Arlindo Cruz. A esposa do artista disse que faz 7 anos que conversou com ele pela última vez e que viu o seu sorriso. Vale ressaltar que Arlindo sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral.

“Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar”, disse ela.

E completou: “Hoje faz exatos 7 anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou”.