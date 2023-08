Mulher ataca Gil do Vigor em aeroporto, por ele estar cantarolando um louvor

O influenciador falou sobre o assunto com seu fãs e afirmou não ter entendido o motivo da mulher ter ficado tão furiosa.

Amores, cá entre nós, de modo geral, estar no aeroporto é um saco, sempre que vou visitar minhas amigas Miami acho uó o tempo que tenho que ficar esperando para me deitar e tomar os meus bons drinks na primeira classe do avião, porém, oque nós achamos que não pode piorar pode literalmente ser um inferno quando encontramos pessoas assim.

Após participar do grande Show do Criança Esperança 2023, o economista, influenciador e ex-BBB Gil do Vigor teve que voltar para São Paulo devido a outros compromissos profissionais, porém, enquanto estava na fila para embarcar, foi abordado por uma mulher extremamente rabugenta que de forma extremante grosseira começou a criticar o ex-BBB por estar cantarolando um louvor.

Através de seus stories, completamente constrangido, Gil contou o o corrido para os seus seguidores. “Gente, estou chegando aqui em São Paulo agora… O voo foi maravilhoso, mas eu estava na fila antes de embarcar. E tinha uma mulher atrás de mim. Eu estava cantando um louvor baixinho e ela pegou e falou: ‘eu espero que lá dentro do avião você não cante feito um doido’. Eu não sou cantor e não vou ficar cantando dentro de avião. Não entendi a raiva dela, ela veio na grosseria. Achei que ela ia falar: ‘estou brincando'”.

Em seguida, o ex-BBB falou sobre a importância de se existir a liberdade de expressão, mas ressaltou que as pessoas precisam aprender a agir de uma forma mais tranquila, para que uma guerra desnecessárias não seja criada.

“Eu entendo, gente! As pessoas podem expressar o que querem. Mas elas precisam ficar mais calmas, respirar, sabe? Criou-se uma guerra que não deveria existir. A gente tem que ser feliz. Se não está fazendo mal a ninguém… Até porque a gente está lá de boa. Não estava fazendo mal a ninguém, não estava cantando alto. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado senão o povo fica atacado do coração”, afimrou.

Continuando, o PhD em economia afirmou não ter entendido a reação da mulher, que ficou muito enfurecida, com ódio no olhar e foi extremamente grosseira e sem educação.

“Ela ficou com raiva de mim, muita raiva. Foi isso, minha gente! Ela está errada, obviamente, em lugar público que não seja fechado a gente pode cantar. Em avião não se pode fazer, temos que utilizar o fone de ouvido. Mas ela não precisava ser grosseira. Achei desconfortável ela me chamar de louco: ‘cantar feito um louco’. Ela ficou com ódio no olhar. Faz parte. Foi tão perfeito ontem que nem ligo. [Desejo] Uma semana maravilhosa, vamos falar de coisas boas. Vou gravar em São Paulo até sexta, quando vou ao Rio e sábado volto para São Paulo. E segunda já tenho que trabalhar, é isso. Vigor, correria”, finalizou Gil.

Além disso, em seu twitter, o ex-BBB fez um resumo do caso, e recebeu o apoio de muitos de seus fãs, inclusive de famosos como a cantora Pocah, o empresário Caito Maia e as empresas Budweiser e Zé Delivery.