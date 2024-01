Mulher Abacaxi tem problemas com o look (de novo) e leva espada-de-são-jorge para Sapucaí

Duas semanas depois de desfilar como rainha da União de Maricá, Marcela Porto, a Mulher Abacaxi, está de volta à Sapucaí, desta vez como musa da “Em Cima da Hora”. No ensaio técnico deste sábado (27), a caminhoneira teve problemas como o figurino novamente com um outro estilista. Mas, dessa vez, prevenida, a influenciadora conseguiu improvisar. Além disso, ela levou duas plantas espada-de-são-jorge para a Avenida. O vegetal, segundo crença popular, tem um grande poder de espantar a energia negativa.

“Afastar mau-olhado, toda negatividade e purifica. Quero estar protegida. É problema no desfile, no ensaio técnico. Chega. Preciso estar a partir de hoje 100% para dar o meu melhor para minhas escolas de samba”, comenta.

Mulher Abacaxi fez sua própria fantasia, um body preta e uma sandália cravejada de cristais. “Já estava fazendo a roupa por precaução. Chegou ontem ele não entregou. Pedi o dinheiro de volta e terminei de fazer o look. Agora vou voltar para o meu antigo estilista que nunca me deu dor de cabeça’, finaliza.

No dia 13, no desfile da União de Marica, a rainha da União de Maricá, ficou sem figurino para o ensaio técnico da escola da Série Ouro. Mas como havia marcado com o estilista na Sapucaí, ela não conseguiu improvisar e desfilou bem simples.