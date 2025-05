Mulher Abacaxi ganha apoio de atriz em protesto contra Virginia como rainha da Grande Rio

Estava eu aqui, plena, fazendo minha drenagem linfática no meu spa favorito, quando toca meu telefone com um furdunço direto do mundo das influenciadoras. E quem tá no olho do furacão? Virginia Fonseca, minha gente!

Pois é… acontece que a Marcela Porto, também conhecida como Mulher Abacaxi, decidiu criar um abaixo-assinado na plataforma Change pra impedir a nomeação de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio! E não é que isso virou assunto do momento?

A Mulher Abacaxi é dona de opiniões mais afiadas que meu salto Louboutin! Ela chegou a dizer que já que era para chamar uma grande celebridade, deveria ser uma com história no samba como Erika Januza ou Juliana Paes.

E vários internautas apoiaram a caminhoneira, entre eles a atriz Erika Januza. Sim, a musa, atriz, maravilhosa, dona de tudo e mais um pouco. Ela não pensou duas vezes e mandou aquele direct sincerão, dizendo: “Querida, parabéns pela coragem de se pronunciar. Sucesso para você sempre”, escreveu a atriz por mensagem.

Mulher Abacaxi brilhou no Carnaval 2025. Reprodução: Instagram

E a Mulher Abacaxi falou sobre o abaixo-assinado. “Ela deveria ter bom senso e não aceitar. Nada contra. É linda. Mas o que ela tem a ver com o samba? Carnaval não é só status e dinheiro. Que comece primeiro como musa ou em uma escola menor. Ou que passe a conhecer a comunidade e o mundo do samba, quando tiver familiaridade aí sim. Mas tem muita estrada aí. É um posto sério”, comentou.

No último carnaval, a Mulher Abacaxi desfilou como musa da Tradição e rainha de bateria da Chatuba de Mesquita. Ela comentou quem deveria ser rainha da Grande Rio: “uma menina da comunidade. Torço também que seja uma trans. Ou ainda uma grande estrela que tenha história com o samba; Juliana Paes, Erika Januza… mas Virginia, jamais”.