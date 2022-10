“Muito triste o que estamos vivendo hoje”, declarou Anitta

Cantora usou as redes sociais para rebater os resultados das eleições que ocorreram ontem (02)

Minhas fofoqueiras que amam uma treta política devem estar ligadinhas no segundo turno que vai esquentar o país em um embate épico. Anitta está ligadinha também e não deixou de comentar tudo no seu Twitter. A cantora disse que todo o mundo está vivendo um momento triste, pois uma nação dividida é uma nação em guerra.

“É muito triste o que estamos vivendo hoje. Infelizmente não só no Brasil, em todo o mundo. Independente do resultado das eleições, ninguém sairia inteiramente vencedor, pois uma nação dividida é uma nação em guerra. Uma nação em guerra é uma nação triste e adoecida”, iniciou ela.

Famílias, amigos, amores… se desfazendo por guerras políticas das quais nós, população, conhecemos tão pouco que nem temos consciência se somos parte da peça do teatro ou se estamos assistindo à peça. Quanto mais saber o que acontece nos bastidores da trama. — Anitta (@Anitta) October 3, 2022

Anitta ainda traz a tona que não dá para ser 100% alguma coisa, afinal temos que pensar nos outros, principalmente na hora de eleger o presidente da república. “Ao invés de obrigar a população a brigar com sua outra metade, ela seria obrigada a aprender que nem tudo na vida é 100% do jeito que a gente quer. Que precisamos pensar no outro, que tem realidades diferentes das nossas. E que ao pensar no outro, vamos sim abrir mão de uma ou outra coisa que é bom pra gente mas pro outro não”, escreveu.

Infelizmente não temos essa opção. E nesse momento o Brasil precisa pensar no que é humano. Eu quero voltar no tempo onde não precisava assistir famílias que se amam pararem de se falar, de se amar, de se admirar por questões políticas. Eu queria voltar no tempo onde as agressões — Anitta (@Anitta) October 3, 2022

intolerâncias, medo, xingamento etc não eram rotineiras e corriqueiras sob a "alegação" de razão política. Isso é tudo tão triste. Não tem mais a ver com política. Virou questão de respeito básico ao outro. Compaixão, senso coletivo. Eu não quero mais assistir isso acanbando — Anitta (@Anitta) October 3, 2022

No final, Anitta ainda ressalta o seu voto no candidato Lula.