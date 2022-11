“Muito aflita”, revela Gabriela Pugliesi sobre bronquiolite do filho

Com apenas sete dias de vida o filho da influenciadora foi diagnosticado e precisou ser internado

Jesus amado, se a nossa musa fitness, Gabriela Pugliesi, estava aflita pela vida do filho que foi diagnosticado com bronquiolite, imaginem nós que acompanhamos a gravidez da musa desde o começo. A influenciadora contou que com apenas sete dias de vida , Leon, contraiu o vírus e disse ter passado por dias difíceis, aconselhando outras mães a não receberem visitas.

“Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos… enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita porque é um vírus muito chato. Ele pegou esse VSR, graças a Deus é um neném muito forte, então o vírus não evoluiu pro pulmão, mas ele teve que fazer aspiração com sonda… É tudo muito mais puxado e tinham várias crianças na UTI da pediatria com vírus, gripe… é muito ruim! Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que a gente passou esses dias”, começou.

Pugliesi ainda diz que todo cuidado é pouco com os recém-nascidos. “Dá pra evitar. Controle visita com recém-nascido, não deixa porque todo cuidado é pouco. Graças a Deus está tudo bem, ele é forte, mas vamos ter que continuar fazendo fisio aqui em casa porque um neném pequeno eles não sabem tirar esse catarro, tem que aspirar, fazer inalação, mas ele já está mamando muito bem. Esses dias estava focada nele, nem lembrei que Stories existe… Agora estou feliz porque estamos em casa. Mãe tem que ser muito forte mesmo. Não queria que nenhuma mãe passasse por isso… Os bebês são muito indefesos ainda… E importante: como percebemos? Nenéns recém-nascidos eles roncam, fungam, soluçam, é normal, mas ele começou a ter catarro espesso que não era um barulhinho normal de recém-nascido. E aí ele não conseguia mamar porque só consegue respirar pelo nariz e isso foi preocupando… a sorte foi que fiquei atenta a esses sinais, percebi que ele não estava legal. Falamos com pediatra e ele pediu para internar. Ele estava desde sábado lá”, contou.