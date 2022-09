“Muita amamentação e troca de fraldas”, declara Adriana Lima

Modelo deu à luz ao filho Cyan e apareceu no Instagram para agradecer o carinho de todos

Essa coluna está repleta de amor depois de um feriadinho mais que merecido. Adriana Lima deu à luz ao seu filho com o produtor cinematográfico André Lemmers. Cyan mal chegou ao mundo e a mãe já veio no Instagram agradecer as mensagens de carinho, além disso, disse que não conseguia responder as mensagens por causa da amamentação.

“Estou impressionada com todos os incríveis desejos positivos e mensagens recebidas da família e amigos. Muita amamentação e trocas de fraldas agora me impedem de responder a todos individualmente! Obrigada e muito amor a todos”, escreveu a modelo.

O pequeno nasceu no dia 29 de agosto e chegou chamando a atenção pelos seus olhos cor de mar. Afe! Que perfeição.