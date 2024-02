MP interdita camarote na Sapucaí após descobrir que a comida era preparada no banheiro

Minhas manas me ligaram para me contar essa bomba e eu fiquei realmente chocada. O Ministério Público recebeu uma denúncia diante do camarote Lounge Sapucaí na Passarela do Samba. Ao verificar o local, os responsáveis encontraram comida sendo preparada no banheiro masculino do local.

A promotora Rosemery Duarte Viana prendeu, na hora, a responsável pelo espaço e as imagens mostraram e comprovaram que os alimentos vinham sendo preparados de forma a não seguir as normas da vigilância sanitária.

Nas imagens é possível ver o descarte de alimentos sem nenhuma proteção ou datas de validade nos queijos e embutidos servidos como frios na pista para quem curtia o Carnaval. Afe, que deselegante.