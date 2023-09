Motorista que atropelou Kayky Brito revela traumas após o acidente

O motorista de aplicativo afirma que a adquiriu um certo medo de dirigir, desenvolveu crises de ansiedade e está tendo noites mal dormidas.

Meus amores, através do seu instagram, o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que estava envolvido no atropelamento do ator Kayky Brito relatou que a sua vida virou de ponta cabeça após o ocorrido.

“Sempre fui uma pessoa reservada, mas minha vida virou em 360 da noite para o dia. Mas tenho buscado forças em Deus, pois tenho vivido dias tensos e intensos desde então”, iniciou o motorista.

Logo me seguida ele revela que, após o ocorrido, ele procurou um ajuda psicológica, para ajudar a tratar crises de ansiedade, noites mal dormidas e medo de dirigir, o que vem atrapalhando não só a sua saúde, como também a sua profissão.

“Tenho tido crises de ansiedade, noites mal dormidas, medo de dirigir. Tenho buscado ajuda com psicólogo, e fui orientado a ter um pouco de contato com a natureza”, revelou Diones.