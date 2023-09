Motorista que atropelou Kayky Brito pede ajuda na web após ficar sem trabalhar

Diones Coelho, de 41 anos, diz que não ter recursos para consertar o carro e que o veículo foi bloqueado pelo aplicativo de transporte.

Meus amores, o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, Diones Coelho está pedindo ajuda na web porque ele está sem trabalhar desde o último sábado, 2, quando aconteceu o acidente com o artista na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele tem 41 anos e não tem recursos para consertar o carro, que é financiado e passou por perícia após o acidente, e foi bloqueado por um dos aplicativos de trabalho.

“Não tenho como trabalhar [sem o carro]. Para a minha surpresa, o aplicativo me bloqueou, mesmo com as investigações apontando [até agora] uma fatalidade. Nunca tive nenhuma intenção de machucar o menino”, disse ele.

Uma vaquinha online foi feita para ajudar o motorista, no intuito de cobrir o prejuízo do carro, a franquia do seguro, a prestação do veículo, a mensalidade do seguro, e despesas com os filhos enquanto o carro está sendo consertado e ele poder voltar a trabalhar novamente. A meta inicial da vaquinha era de 30 mil reais, mas já atingiu mais de 44 mil até a manhã desta quinta-feira.

Em desabafo nas redes sociais, o motorista relatou que está passando por um momento difícil psicologicamente, mentalmente e financeiro, porque não está podendo rodar com o seu carro, que é o sustento da família.

“Estou gravando esse vídeo em agradecimento a todos pelo carinho, por todos os comentários. Tenho lido todos e sou grato a cada de um de vocês. Essas mensagens, esse carinho ajudam muito, tenho vivido dias difíceis, tanto psicologicamente, mentalmente, físico, financeiro, mas Deus é soberano sobre todas as coisas. Tem muita gente pedindo meu pix para ajudar, e sou muito grato. Quem quiser e puder contribuir com certeza vai ajudar muito nesse momento que estou passando. Chave pix 22998130108 Diones Coelho/ Nubank/ mais uma vez obrigado, e continuem orando por mim e pelo Kayky”, disse.