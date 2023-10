Motorista que atropelou Kayky Brito é renegado e lamenta postura do ator: “Muito frio”

Diones da Silva tentou contato com o ator e revelou sua vontade de vê-lo de perto e poder conversar com Kayky para esclarecer os fatos

Diones da Silva soltou o verbo em entrevista para o jornalista Kadu Brandão. Ele contou que sente Kayky Brito muito frio diante das suas tentativas de reaproximação do ator e que não obteve resposta diante das suas tentativas de encontro com o ator.

“Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo”, falou sobre a postura de Kayky.

No último vídeo do ator, ele agradeceu ao motorista e ao corpo de bombeiros que foi acionado logo que o acidente ocorreu. Diones falou sobre sua vontade de vê-lo e sua alegria por saber que ele estava bem, mas não obteve resposta.