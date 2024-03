Motorista embriagado atinge moto e depois capota na Anhanguera

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante após dirigir embriagado pela Anhanguera e se envolver em um acidente em Vinhedo, São Paulo. As imagens capturaram o momento do acidente em que o carro conduzido por ele atinge uma motocicleta.

Segundo a Polícia Rodoviária, o piloto da moto, da marca Kawasaki, sofreu lesões graves (fratura na perna) e foi socorrido à Santa Casa de Vinhedo pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do veículo, Cleverton Lima Vindilino, teve ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro na delegacia, que apontou embriaguez com 0,46 mg/L de ar alveolar. “A alteração da capacidade psicomotora ficou provada pelo pela prova testemunhal e extrato de teste no bafômetro. Sendo assim, nesta etapa urgente de cognição sumaríssima, considero configurado o estado flagrancial”, consta na decisão do delegado de plantão.

O responsável ainda pagou uma fiança de três mil reais e foi liberado, respondendo em liberdade.