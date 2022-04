Motorista que levava Rodrigo Mussi acredita ter cochilado

Kaique Reis revelou que estava com muito sono e que pode ter cochilado quando bateu em caminhão

Kaique Reis, motorista de aplicativo que levava Rodrigo Mussi, revelou que estava com muito sono e que pode ter cochilado quando bateu em um caminhão carregado. O motorista saiu ileso do acidente, mas Rodrigo foi arremessado para fora do carro e segue em observação após cirurgia.

O momento do acidente foi um susto para o motorista, o que pode indicar que ele tenha cochilado na hora do acidente, contou em entrevista para a TV Globo. “A corrida apareceu para mim no aplicativo, peguei o passageiro e vim trazer para consolação e só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado um cochilada, o sono alguma coisa e infelizmente teve acidente”, contou Reis

Kaique explicou que Rodrigo entrou na ambulância conversando. “Ele saiu nos bombeiros, na maca, estava falando meio enrolado, mas por conta do álcool também não estava com diálogo muito bom”, contou o motorista.

Vale lembrar que o uso do cinto de segurança é índice de segurança do passageiro e do motorista e que nesse caso o motorista avisou Rodrigo sobre seu uso. “Na hora da batida eu estava de cinto, sempre eu uso cinto, solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que toda estar olhando para trás para ver se o cara está de cinto ou não. É a cabeça do cara”, explicou.

Rodrigo passou por uma cirurgia na cabeça na noite de ontem (31) (Foto: Reprodução)

O ex-BBB está em observação na UTI e passou por uma cirurgia na noite de ontem no Hospital das Clínicas em São Paulo para a colocação de um cateter intracraniano. O estado é grave, porém estável.