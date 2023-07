Motorista abandona passageiros em ônibus lotado, na Avenida Brasil, e pega carona no ônibus que vinha atrás

Para o espanto dos passageiros, o homem simplesmente largou o volante e embarcou em outro ônibus

Meu Deus do céu! Quando esse vídeo chegou até mim, fiquei chocada com a situação. Imagine quem não via a hora de chegar em casa após um dia exaustivo de trabalho e do nada, percebe que o motorista simplesmente abandonou o ônibus no meio da Avenida Brasil e vai embora. Essa foi a reação dos passageiros no ônibus da linha 397 (Campo Grande-Candelária), da Viação Campo Grande, no sentido Zona Oeste do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira (26).

O que aconteceu foi que o “piloto” parou no acostamento, levantou-se da cabine e desceu. Alguns passageiros também desembarcam, atônitos, e ficam sem saber o que fazer, enquanto o rodoviário se afasta a pé.

“O motorista saiu do ônibus! Deu tchau e pegou o outro ônibus! Meu Deus! Ele foi embora! Ele foi embora e deixou o ônibus aqui!”, narrou um “abandonado”.

O condutor disse que estava sendo hostilizado pelos passageiros, que estariam reclamando da superlotação e queriam impedi-lo de continuar parando nos pontos para outras pessoas subirem.

.O Presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José disse que o nível de estresse da categoria só vem crescendo a cada dia.

“Infelizmente, os motoristas sofrem inúmeros tipos de constrangimento por parte de alguns usuários”, afirmou. “Essa não será a primeira e nem a última vez que veremos esse comportamento. Já cobramos e vamos continuar cobrando que as empresas invistam cada vez mais na área psicológica dos funcionários, pois a atitude desse profissional pode ser um alerta nesse sentido”, emendou

Vídeo: motorista abandona ônibus no meio de avenida e vai embora em outro coletivohttps://t.co/hsHARaIGaO — Itatiaia (@itatiaia) July 28, 2023