Motivo da confusão entre Enzo Celulari e Sasha é revelado

Eita! Essa fofoca tomou conta das minhas fofoqueiras do Leblon e no meio de tanto unfollow no grupo de amizade de Sasha, Bruna Marquezine e Enzo Celulari, fiquei sabendo de todos os detalhes depois que Léo Dias me ligou e contou tudinho. O jornalista disse que a briga no grupo foi causada depois que Enzo depositou uma fofoca sobre João Lucas, marido de Sasha, dizendo que ele teria se casado por interesse.

E o assunto chegou aos ouvidos do casal citado, que não gostou nada disso. Assim, eles cortaram os laços e pararam de se falar.

Com o climão, Enzo teria pedido para a mãe, Claudia Raia, interceder e falar com Xuxa para acabar com a confusão. Por enquanto, as partes envolvidas ainda não se pronunciaram.