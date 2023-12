Morre o humorista Gil Brother, ícone do programa ‘Hermes e Renato’

Gil Brother não resistiu ao ser internado em uma hospital no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (04), morreu o humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away. Jaime fez participações emblemáticas para sua carreira no programa Hermes e Renato, da MTV. A morte foi confirmada pelo seu perfil oficial nas redes sociais.

Ele faleceu na madrugada no Rio de Janeiro. Jaime chegou a ficar um tempo internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos, mas não resistiu e acabou falecendo.

“Eu sou o lúcido mais louco da história do trauma do pensamento humano, moro? Nos encontramos no céu, meus pigmeus”, escreveu na mensagem deixada na sua página oficial.

“A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram'”, postou o sobrinho William Passos, em redes sociais.