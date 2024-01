Morre o filho da influenciadora Karine Carrijo com Thiago Lima

Meu Deus! Karine Carrijo, que ficou famosa por dar voz à Kiliquinha, perdeu o seu filho no nono mês de gestação. A musa estava grávida do seu marido e músico, Thiago Lima. Ambos anunciaram o falecimento de Levi por meio de suas redes sociais, mas sem entrar em detalhes.

Em um comunicado oficial, eles apenas informaram que o bebê faleceu nesta segunda-feira, 29. “É com grande pesar que compartilhamentos a notícia do falecimento do Levi, nesta manhã de segunda-feira, 29/01. Pedimos solidariedade em orações para Karine e Thiago, que atravessam este momento doloroso e solicitamos respeito durante o período de luto”, escreveram.

Karine já estava com 9 meses de gestação e mostrava os detalhes da preparação para a chegada do bebê nas redes sociais. “Embora não compreendamos os desígnios de Deus, depositamos confiança em sua misericórdia. Sua orações são essenciais para confortar Karine e Thiago neste momento difícil”.