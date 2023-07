Morre Itamar Serpa, fundador da Embelleze

O empresário também foi deputado federal e a informação foi confirmada pela sua prima, Cirene Serpa

Meu Deus, que notícia trágica. O ex-deputado federal, Itamar Serpa morreu aos 81 anos. O empresário também foi criador do Instituto Embelleze. A notícia foi confirmada por uma prima do empresário, Cirene Serpa, que revelou que ele estava internado na UTI de um hospital em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Serpa passou por uma cirurgia no intestino e estava hospitalizado desde então. O empresário chegou a ir para casa, mas teve que retornar após não se sentir bem.

O falecimento veio devido às complicações pós cirúrgicas. Itamar era conhecido dentro e fora do Brasil pelo seu projeto de grande potencial. Meu sentimento a toda a família.