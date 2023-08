Morre atriz Léa Garcia aos 90 anos

A atriz seria homenageada em Gramado esse ano e chegou a ficar internada antes de morrer

Fiquei em choque quando meu telefone tocou com minhas amigas do Leme me contando que a atriz Léa Garcia faleceu aos 90 anos. A atriz seria homenageada em Gramado e ficou marcada como uma das primeiras atrizes negras da televisão brasileira.

“É com pesar que nós familiares informamos o falecimento agora na cidade de Gramado, no Festival de Cinema de Gramado, da nossa amada Léa Garcia”, disseram os familiares no Instagram. À Globo, o filho de Léa afirmou que a mãe sofreu um infarto.

Vale ressaltar que a atriz ficou conhecida no país diante do seu papel em ‘Escrava Isaura’. Ela ainda tinha sido convidada para fazer o remake de ‘Renascer’, que será escrito por Bruno Luperi. Meus sentimentos a toda família da atriz.