Morre aos 98 anos o pai de Leticia Spiller

Letícia Spiller usou suas redes sociais ontem (29) para contar para seus seguidores sobre a morte do seu pai, Mauro Spiller, de 98 anos. A atriz compartilhou um vídeos ao lado do pai e relembrou alguns momentos com ele.

“Existe algo que é eterno para além do corpo impermanente [sic]. E esse algo é um estado permanente de enamoramento e encantamento. É um caminho onde todos os pedaços e caminhos se encontram. Aqueles a quem a alma abarca, soma e cuida. Esses pedaços estão espalhados, cada um em seu mundo. Mas juntos eles fazem parte do todo que há em mim. O que importa é o agora, mas não esse agora que é mutável a cada segundo. Mas o agora da única certeza que posso ter além da morte; a certeza de que levo-os comigo no sentimento mais nobre e unificado: o amor. Esteja em paz, meu pai”, começou Leticia.

“Eu recordo do teu cheiro de afeto ao me por no colo para ouvir os trovões que não me deixavam dormir. De você me ensinar a rezar. Dos blocos de desenho e lápis para pintar. Dos nossos recitais de música clássica em casa quando eu era bem pequena. De como você cuidava muito bem de mim com seu jeito, quando fiquei com medo de puxar o dente que estava mole e você, com seu jeito, conseguiu me dobrar. Dos nossos longos papos espirituais durante as caminhadas em Teresópolis. Dos conselhos e conversas quando deixei de ser menina para me tornar mulher. Do seu carinho e ternura sempre. Da sua gentileza com as pessoas, da sua paciência, tolerância e respeito à verdade do outro. E tantos, tantos momentos gravados no meu coração. Eu recordo, eu recordo, eu recordo e sempre recordarei”, relembrou.

A atriz ainda finalizou o texto agradecendo o pai por todos os momentos juntos. “Antes de fazer a passagem, você me disse: ‘obrigado por tudo, obrigado por tudo’. E eu digo obrigado por tudo, pai, obrigado universo por ser sua filha”, completou.