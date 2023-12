Morre Andre Braugher, o Capitão Holt de ‘Brooklyn Nine-Nine’

O ator dava vida ao personagem na série e faleceu aos 61 anos, marcando sua carreira como vencedor de dois Emmys

Minhas manas cinéfilas me ligaram ontem a noite para me contarem que o muso e o grande astro do cinema Andre Braugher morreu aos 61 anos, nesta segunda-feira (11). De acordo com o portal Deadline, o ator possuía uma doença não revelada à mídia. Vale ressaltar que ele ficou ainda mais famoso após seu papel de Capitão Holt, da série “Brooklyn Nine-Nine”.

Além disso, o ator já ganhou dois Emmys em sua carreira de sucesso. Pela atuação nas oito temporadas, o ator venceu dois Critics Choice Awards como “Melhor Ator Coadjuvante” na categoria de “Série de Comédia”.

Ele deixa a esposa, Ami Brabso, e os filhos Michael, Isaiah e John Wesley. Força a toda família.