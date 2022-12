Moranguinho revelou ter sido prejudicada na Fazenda por causa de Naldo

Ellen Cardoso participou do ‘Hora do Faro’ e contou detalhes sobre a vida fora do jogo e tudo que envolveu a sua família no jogo

Fofoqueira que se preze espera o ‘Hora do Faro’ para saber os detalhes da participação dos ex-Fazendeiros e a sua relação com o mundo aqui fora do reality da Record, né? Moranguinho não deixou de falar detalhes sobre a sua vida pessoal no programa. A musa disse que pode ter sido prejudicada pelo seu marido dentro do programa, Naldo Benny. “Eu não me arrependo”, diz @Moranguinhoreal sobre não ter livrado @andremarinho_ do Resta Um 🔥 AFazendaÚltimaChance #HoraDoFaro pic.twitter.com/m6AsUhxfsC — Hora do Faro (@horadofaro) December 11, 2022 Para quem não sabe, Naldo trocou farpas com diversos participantes, mas sua vriga mais intensa foi com a “equipe” de Deolane após sua desistência. “Eu não vou jogar no lixo meu casamento de 12 anos, por uma amizade de 3 meses”, dispara Moranguinho mesmo depois de culpar Naldo por sua saída.