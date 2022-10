Moranguinho machista? Ellen Cardoso se contradiz e é criticada

Moranguinho reclamou do comportamento das mulheres do grupo B e foi duramente criticada

Eita minha gente, que a Moranguinho está sendo atacada pelos internautas depois de falar problemáticas dentro da Fazenda apontando um machismo. Em conversa com Bia ela falou sobre as atitudes das meninas do grupo B, revelando que o ato de cozinhar sempre deve partir da mulher.

“Elas não tomam a frente pra fazer o almoço. Porque é assim, normalmente essas atitudes sempre partem das mulheres, né? Sempre! É as mulheres, não adianta, é sempre as mulheres que tomam a frente e vão fazer comida, limpar, arrumar, mas elas…”, iniciou a esposa de Naldo Benny.

E não parou por aí: “A Deborah casada, com filho, como é que pode cara? Uma mulher casada e com filho, porca e relaxada? Também não tem uma atitude pra fazer uma comida?”, disse.