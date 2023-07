Moranguinho fala sobre rotina sexual intensa com o marido: “41, 42 vezes”

A dançarina e funkeira esteve no Programa do Silvio Santos e não deixou de dar detalhes de sua vida ao lado do esposo, principalmente os detalhes

Moranguinho contou tudo em sua passagem pelo SBT e não escondeu nenhum detalhes sobre sua vida ao lado de Naldo Benny. A dançarina revelou que e o casal tem uma rotina intensa de sexo e disse que na semana o número chega a contabilizar 41, 42 vezes. “Você lembra que a gente estava no seu programa, que era um game de casais? E a gente acertou tudo. Foi bem picante […] E ele respondeu tudo certinho. Tudo o que ele falou eu respondi certo. E o Liminha ficou ali com uma dor de cotovelo, né? Não entendi. Depois que ele soube das 37”, disse a bailarina. Patrícia ainda tenta corrigir, dizendo que foram 41 vezes e ela rebate. “É porque já passou. Primeiro saiu a notícia das 37 vezes. Todo mundo queria bater nosso recorde. A gente recebia uma monte de mensagem: ‘Estou aqui na missão’. E aí eu falei: ‘Agora a gente tem que avançar”, afirmou.