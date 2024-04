Moradores flagraram uma sucuri de 5 metros em cima do muro de uma casa no Mato Grosso

Socorrro! Imagina você sair da sua casa e dar de cara com uma sucuri de aproximadamente cinco metros em cima do seu muro. Esse o assusto que uma moradora no Bairro Bonsucesso em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá neste domingo (7). Veja o vídeo registrado por moradores mostra o animal no muro da residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 07h, eles resgataram a sucuri e assim, ela será devolvida ao seu habitat natural. Ninguém ficou ferido durante a operação.

Cilbene Rosa Maria da Conceição, foi quem testemunhou todo o ocorrido e conta que por mais que tenha ficado chocada com a presença do animal em sua residência, disse que a presença de cobras nessa época do ano é bem comum. A rua principal do distrito, onde a cobra apareceu, é de paralelepípedos, reúne casas humildes, peixarias e construções históricas e fica na beira do rio.

“Aqui é comum aparecer cobras nessa época, principalmente, por causa das chuvas, mas uma cobra desse tamanho, não é comum. Essa deve ter vindo do rio, que é bem perto de onde ela apareceu”, diz.

Um conhecido biólogo da região, Henrique Abrahão Charles, disse que o que aconteceu em Bonsucesso é bastante incomum, já que a espécie sucuri é aquática e não costuma escalar.

“É uma sucuri-verde! Coisa impressionante. Elas geralmente não escalam, são aquáticas, mas podem escalar, se quiserem, mas é raro. Ter uma sucuri em cima do muro não é muito comum. É um registro muito interessante e bacana. Eu já vi vídeo de sucuri subindo em poste, mas bem menor que essa, que é bem grande”, disse.

Henrique, que também é professor e analista ambiental, comentou que é uma fêmea adulta, em estado reprodutivo. “Ela parece estar bem tranquila ali, até relaxando”, completou.