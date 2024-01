Monique Evans rebate ataques por beijar a noiva: “Não tem preconceito algum na família”

O tribunal da internet criticou ao máximo o beijo que Monique Evans deu em sua noiva, Cacá Werneck. A loira não abaixou a voz e resolveu rebater à altura dizendo que na sua família não existe preconceito com sua sexualidade e que ela vai se casar com a DJ e Bárbara a levará ao altar, com sua neta como daminha da cerimônia.

“Estou um pouco chocada. Postei um vídeo meu com a minha mulher, a gente vai casar agora em maio, esse ano a gente faz 10 anos juntas”, Monique ainda lembrou que se trata de um relacionamento saudável e sem traições.

“Postei um vídeo de um beijo básico, simples. Não foi um selinho, mas também não foi um beijo e tiveram vários comentários legais e alguns comentários homofóbicos. A gente estava simplesmente demonstrando carinho, um beijo, e dizendo que meus netos iam sentir vergonha. Bom, tenho uma neta de 14 anos e, cara, o que ela se orgulha do nosso relacionamento. Ela tem muito orgulho, ela ama a gente como casal”, disparou.

“Por que a Bárbara teria vergonha da gente? Por causa de um beijo? Gente, é a coisa mais normal, até na novela aparece. Não dá para entender. No nosso casamento, vai ter beijo e é a Bárbara que vai me levar até o altar”, disse sobre sua filha mais nova, Bárbara Evans.