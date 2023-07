Mônica Martelli revela que tem hora marcada para fazer sexo

A atriz contou detalhes sobre sua vida sexual com o empresário Fernando Alterio no ‘Papo de Segunda’

Depois de falar que tinha preconceito de se relacionar com homem muito rico e estar namorando o empresário ricaço do momento, Fernando Alterio, Mônica Martelli não se cansa de fazer revelações sobre o seu namoro com o empresário. No ‘Papo de Segunda’ a atriz revelou que tem hora marcada para fazer sexo com o namorado e que considera isso uma forma de cuidar da sua relação.

“A primeira vez que eu ouvi falar em agendamento de sexo no casamento, eu já estava namorando e na hora eu pensei: Quem namora, tem dia marcado pra transar. Porque se eu vejo meu namorado sexta e sábado, é sexta e sábado pra transar e é maravilhoso, alimenta a fantasia”, disse a artista.

Ela ainda completou: “Eu acho que é pensar e cuidar da relação, porque a gente marca dia para buscar filho na escola, para ir ao médico. Por que não pode marcar um dia para ter um encontro? Se marcamos dia para tudo, como buscar o filho na escola, ir à terapia… por que não marcar um dia para ter um encontro?”, questionou.